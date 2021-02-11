«Ростов» не смог обыграть «Атлетико Санлукеньо» из третьего испанского дивизиона

ФК «Ростов» провел очередной спарринг на тренировочном сборе в Испании. Желто-синие сыграли вничью 0:0 с «Атлетико Санлукеньо», выступающим в сегунде B.
Свой следующий контрольный матч команда Карпина проведет 14 февраля против московского «Локомотива».
Товарищеский матч
«Ростов» (Россия) – «Атлетико Санлукеньо» (Санлукар-де-Баррамеда, Испания) – 0:0
«Ростов»: Бабурин, Поярков (Алисами, 67), Павловец (Хаджикадунич, 67), Рукас (Мухин, 46), Лангович (Козлов 67), Глебов (Норманн, 67), Гигович (Сухомлинов, 67), Махатадзе (Саплинов, 67), Полоз (Тугарев, 67), Альмквист (Байрамян, 67), Сохиев (Турищев, 46).