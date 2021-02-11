«Тамбов» дождался первого трансфера

По информации Metaratings.kz, экс-игрок «Тобола» Петрос Аветисян в зимнее трансферное окно пополнит «Тамбов».

Футболист сборной Армении в прошлом сезоне выступал за «Тобол», но не смог закрепиться в составе. Провел в общей сложности 12 матчей и казахстанский клуб решил не продлевать контракт с игроком.

Добавим, что Аветисян с 2019 года вызывается в сборную Армении.

Напомним, что «Тамбов» имеет финансовые задолженности и появлялась информация о возможном банкротстве клуба.