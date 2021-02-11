«Бавария» рассматривает пятерых игроков на усиление позиции левого защитника

Руководство «Баварии» продолжает поиски нового левого защитника в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sport Bild, в шорт-лист мюнхенской команды входят пять игроков – Борна Соса («Штуттгарт»), Омар Ричардс («Рединг»), Лука Нетц («Герта»), Марко Фридль («Вердер») и Макс Ааронс («Норвич»).

Напомним, что летом 2021 года состав баварцев покинет Давид Алаба, отказавшийся продлевать контракт с клубом. Таким образом, его место в центре обороны займет Люка Эрнандес. В связи с этим, единственным профильным защитником на левом фланге останется Альфонсо Дэвис.

После 20 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Сегодня команда Ханса-Дитера Флика сыграет в финале клубного чемпионата мира против «Тигреса».