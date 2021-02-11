Джикия - о предложении «Зенита»: Не мог представить себе переход в клуб-конкурент

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился причиной отказа от предложения «Зенита» в 2017 году.

«Это было после чемпионского сезона. Там серьезное предложение было. Могли увеличить зарплату во много раз. Я не пошел туда, потому что за семь-восемь месяцев в «Спартаке» я настолько проникся атмосферой, что не мог представить себе переход в клуб-конкурент», - сказал Джикия в интервью Евгению Савину на ютуб-канале «Красава»

Добавим, что российский защитник за все время пребывания в «Спартаке» провел 122 матча, отличившись четырьмя мячами и восемью результативными передачами.

Отметим, что Джикия является капитаном красно-белых с июля 2019 года.