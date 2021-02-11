Ласарте занял пост главного тренера сборной Чили

Федерация футбола Чили сообщила о том, что новым главным тренером национальной команды стал Мартин Ласарте.

Отмечается, что контракт 59-летнего уругвайца рассчитан до конца отборочного этапа на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В случае выхода сборной в финальный этап мирового первенства, соглашение специалиста будет продлено автоматически.

В своей карьере Ласарте тренировал исключительно на клубном уровне, проработав в таких коллективах, как «Реал Сосьедад» и «Насьональ»

Ранее сборную Чили возглавлял Рейнальдо Руэда – под его руководством команда отыграл четыре матча отбора, одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения.

На данный момент чилийцы занимают шестое место в турнирной таблице.