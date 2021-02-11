«Химки» уступили «Чертаново» в товарищеском матче

Товарищеская встреча российских клубов «Химки» и «Чертаново» в турецком Белеке завершилась с результатом 0:2.

На 38-й минуте счет открыл Юрий Завезен, а на 51-й Илья Молтенинов реализовал пенальти.

Капитан подмосковной команды Владимир Дядюн получил повреждение в начале встречи в результате столкновения и был заменен уже на десятой минуте.

Напомним, что вчера «Химки» разгромили казахстанскую «Астану» со счетом 4:1.

Команда Игоря Черевченко занимает 11-е место в РПЛ после первой части сезона, а московское «Чертаново» находится на 18-й строчку таблицы первенства ФНЛ.