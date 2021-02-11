Матч «Зенит» - «Пюник» отменен

Пресс-служба «Зенита» выступила с заявлением об отмене матча с «Пюником».

«По решению тренерского штаба матч с армянским «Пюником», запланированный на 12 февраля, отменён. Таким образом, в заключительный день сборов сине-бело-голубые проведут одну игру — со сборной Узбекистана, она пройдет в закрытом режиме», - сообщает петербургский клуб.

Напомним, что «Зенит» в нынешнем сезоне чемпионата России сыграл 19 матчей, набрав 41 очко, команда занимает первую строчку в таблице.

Отметим, что в первом матче после зимнего перерыва «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге 27 февраля с «Ростовом».