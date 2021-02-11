Джилардино вновь назначен главным тренером «Сиены». Пахарь проработал лишь две недели

Футбольный клуб «Сиена» объявил о назначении Альберто Джилардино на должность главного тренера.
Под руководством бывшего нападающего сборной Италии и «Милана» тосканцы начинали нынешний сезон, однако 26 января команды возглавил латвиец Марьян Пахарь. Экс-игрок английского «Саутгемптона» проработал в клубе, который выступает в серии D, лишь две недели и был уволен вчера 10 февраля после трех поражений и одной ничьей.
В группе E четвертого итальянского дивизиона «Сиена» занимает восьмое место, набрав 22 очка в 16 матчах.
источник: ФК «Сиена»