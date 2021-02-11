«Локомотив» разгромил «Краснодар» благодаря дублю Игнатьева

Московский «Локомотив» разгромил «Краснодар» в товарищеском матче с результатом 4:0.

Все голы были забиты в первом тайме. Уже на третьей минуте счет открыл Рифат Жемалетдинов, а на 14-й отличился Виталий Лисакович. Далее дубль оформил Владислав Игнатьев, поразив ворота Евгения Городова на 32-й и 42-й минутах.

Сегодня «Краснодар» проведет еще один спарринг. В 18:30 по московскому времени начнется игра зелено-черных против тбилисского «Локомотива».

Московский «Локомотив» 14 февраля встретится в Марбелье с «Ростовом».

Товарищеский матч