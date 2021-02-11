«Жду сюрприз». Мостовой дал прогноз на матч «Барнсли» – «Челси»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии «Барнсли» – «Челси».

«Челси» просто обязан проходить команду из второй по силе лиги, но это Кубок и коллективы из младших лиг стараются изо всех сил добиться результата и показать себя с лучшей стороны. Лично я жду от этого матча какой-то сюрприз.

«Синие» выставят не полный основной состав, впрочем, от этого общий уровень столичного клуба не станет намного ниже», – цитирует Мостового портал «Всепроспорт».

Напомним, «Барнсли» и «Челси» сыграют в четверг, 11 февраля. Встреча начнется в 23.00 мск.