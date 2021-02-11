Неймар пропустит первый матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Форвард «ПСЖ» Неймар не поможет команде в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной».

Как сообщает клубная пресс-служба, в поединке Кубка Франции против «Кана» (1:0) бразилец получил травму приводящей мышцы левой ноги и проведет в лазарете четыре недели.

Напомним, первый матч с «Барсой» парижане проведут 16 февраля. Ответная встреча состоится 10 марта.

Что касается Неймара, то в текущей компании нападающий отыграл 18 матчей, забил 13 голов и отдал шесть голевых передач.