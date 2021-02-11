Деян Ловрен: Об уходе из «Ливерпуля» не жалею

Защитник «Зенита» Деян Ловрен заявил, что не жалеет об уходе из «Ливерпуля» и порассуждал о проблемах английского клуба с травмированными защитниками в этом сезоне.

«Могут ли травмы защитников «Ливерпуля» стоить ему титула чемпиона? Это одна из причин, но да. С ван Дейком, Джо Гомесом и Матипом это другая команда. Думаю, им еще есть что доказать, ничего не решено.

Я провел в клубе шесть лет, четыре с половиной из них были прекрасными, но последние полтора года были не самыми лучшими. Я играл не так часто, как хотел, но принял это. И не жалею, что ушел, ведь теперь играю каждую неделю и стал капитаном», - приводит слова Ловрена Sport24, ссылаясь на TalkSport.

Добавим, что за «Ливерпуль» хорватский защитник всего сыграл 185 матчей, забив 8 мячей. В составе английского клуба Ловрен стал победителем Лиги чемпионов в сезоне 2017/18.

Отметим, что в этом сезоне за «Зенит» Ловрен провел 17 матчей.