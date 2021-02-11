«Аль-Ахли» по пенальти обыграл «Палмейрас» в матче за третье место на Клубном ЧМ

Египетский «Аль-Ахли» обыграл бразильский «Палмейрас» в матче за третье место на Клубном чемпионате мира в Катаре. Основное и дополнительное время завершились вничью 0:0, а в серии пенальти победитель африканской Лиги чемпионов победил 3:2.

В послематчевой серии выступающий за «Палмейрас» бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано не реализовал свою попытку, пробив мимо ворот. Вдобавок вратарь каирского клуба Мохамед Эль-Шенави парировал удары Рони и Фелипе Мело.

Финал турнира «Бавария» (Германия) – «УАНЛ Тигрес» (Мексика) состоится сегодня и начнется в 21:00 по московскому времени.