«Краснодар» выиграл спарринг против тбилисского «Локомотива»

На сборе в испанской Марбелье «Краснодар» одержал победу в товарищеском матче против «Локомотива» из Тбилиси. Итоговый счет 3:2.

На 14-й минуте российскую команду вывел вперед Руслан Камболов, а на 16-й после передачи Магомеда-Шапи Сулейманова отличился Максим Кутовой.

Спустя минуту грузинскому клубу удалось отквитать один мяч после точного удара в касание в исполнении Ираклий Сихарулидзе, но на 34-й Сулейманов, забив прямым ударом со штрафного сделал счет 3:1.

Во втором тайме на 69-й минуте Теймураз Шония забил второй гол «Локомотива».

Ровно через неделю 18 февраля команда Мурада Мусаева проведет первый официальный матч в нынешнем году. «Краснодар» примет на своем поле загребское «Динамо» в первой игре 1/16 финала Лиги Европы.