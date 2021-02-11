Румынского судью не накажут за расизм после того, как УЕФА изучил события матча «ПСЖ» – «Истанбул»

ProSport сообщает о том, что румынский судья Себастьян Колцеску не будет наказан за расизм после того, как Комиссия УЕФА по этике изучила все обстоятельства матча шестого тура Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул Башакшехир».

8 декабря футболисты турецкого клуба демонстративно покинули поле стадиона «Парк де Пренс», посчитав, что Колцеску употребил расистское оскорбление в адрес их камерунского тренера Пьера Вебо.

На самом деле резервный арбитр встречи Колцеску, общаясь с главным арбитром Овидиу Хацеганом по радиосвязи употребил высказывание «тот черный», чтобы идентифицировать, кому вынесено предупреждение. По-румынски фраза звучит как «эла негру» (ăla negru), однако она не несет в себе никакого негативного оттенка.

Стоит отметить, что слово «черный» используют многие антирасистские организации. В том числе движение Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

Напомним, что футболисты «ПСЖ» и «Истанбула» отказались возвращаться на поле, и матч был доигран на следующий день 9 декабря с другой бригадой арбитров.