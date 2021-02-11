Неймар: Тяжело слышать от игроков: «Плакса», «ребенок». Не знаю, сколько еще смогу терпеть это

Форвард «ПСЖ» Неймар оставил запись в соцсети после матча против «Кана» (1:0) в 1/32 финала Кубка Франции.

Напомним, в той игре 29-летний нападающий получил повреждение и выбыл на месяц, из-за чего пропустит первый матч с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Грусть, боль и плач. В очередной раз я лишен того, что люблю больше всего на свете – играть в футбол. Иногда мне сложно, и все из-за моего стиля игры. Я использую дриблинг, а меня бьют по ногам. Не знаю, в чем проблема, но меня это огорчает. Честно говоря, тяжело слышать от игроков, тренеров или комментаторов: «Он постоянно ныряет», «плакса», «ребенок» и так далее.

Не знаю, сколько еще смогу терпеть это. Я хочу одного: быть счастливым, играя в футбол. Вот и все», – написал бразилец.