«Зенит» объявил о переходе Васютина в шведский «Юргорден»

В четверг, 11 февраля голкипер «Зенита» Александр Васютин покинул команду.

Как сообщает клубная пресс-служба, он стал игроком шведского клуба «Юргорден». Сделку оформили на правах аренды до конца текущего сезона с правом выкупа.

«Сине-бело-голубые желают Александру удачи на футбольном поле и за его пределами!» – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Васютин – воспитанник «Зенита». В текущем сезоне он не провел ни одного матча, а его соглашение с клубом действует до конца сезона-2022/2023.