«Саутгемптон» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Саутгемптон» – «Вулверхэмптон» завершился в пользу «святых» – 2:0.
В их составе по голу забили Дэнни Ингз и Стюарт Армстронг.
Следующий соперник команды станет известен позднее.
Добавим, что ранее в четвертьфинал пробились «Борнмут», «Манчестер Юнайтед», «Шеффилд Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Лестер».
Кубок Англии. 1/8 финала
«Саутгемптон» – «Вулверхэмптон» – 2:0 (0:0)
Голы: 0:1 – 49 Ингз, 0:2 – 90 Армстронг.
«Вулверхэмптон»: Радди, Хувер, Кастро (Аит-Нури, 46), Килмен, Саисс, Моутинью, Дендонкер, Гиббс-Уайт (Траоре, 63), Рубен Невеш, Витинья (Нету, 69), Фабиу Силва (Виллиан Жозе, 64).
«Саутгемптон»: Форстер, Салису, Беднарек, Бертран, Уокер-Питерс, Армстронг, Уорд-Проуз, Ромеу, Дженепо (Телла, 87), Редмонд, Ингз (Адамс, 83).
Предупреждения: Уокер-Питерс (52), Гиббс-Уайт (59), Ромеу (88), Траоре (90).