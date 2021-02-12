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12 февраля 01:30
автор: Артур Гичунцев

Левандовски – лучший игрок клубного чемпионата мира

На его счету два гола и один ассист.

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком клубного чемпионата мира в Катаре.

Напомним, в финальном матче мюнхенский гранд победил мексиканский «Тигрес» (1:0), а 32-летний поляк отметился голевой передачей.

Отмечается, что на втором месте – нападающий «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк, а замкнул тройку еще один игрок немецкого клуба – полузащитник Йозуа Киммих.

Добавим, что «Бавария» выиграла клубный ЧМ во второй раз в истории. Первая победа команды состоялась в 2014 году.

источник: «Советский спорт»
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