Левандовски – лучший игрок клубного чемпионата мира

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком клубного чемпионата мира в Катаре.
Напомним, в финальном матче мюнхенский гранд победил мексиканский «Тигрес» (1:0), а 32-летний поляк отметился голевой передачей.
Отмечается, что на втором месте – нападающий «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк, а замкнул тройку еще один игрок немецкого клуба – полузащитник Йозуа Киммих.
Добавим, что «Бавария» выиграла клубный ЧМ во второй раз в истории. Первая победа команды состоялась в 2014 году.
источник: «Советский спорт»