«Эвертон» и «Манчестер Сити» сыграют в четвертьфинале Кубка Англии

Стали известны результаты жеребьевки ¼ финала Кубка Англии.
В центральном матче сыграют «Эвертон» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет в Ливерпуле.
Другие пары выглядят так:
«Борнмут» – «Саутгемптон»
«Лестер» – «Манчестер Юнайтед»
Стали известны результаты жеребьевки ¼ финала Кубка Англии.
В центральном матче сыграют «Эвертон» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет в Ливерпуле.
Другие пары выглядят так:
«Борнмут» – «Саутгемптон»
«Лестер» – «Манчестер Юнайтед»
«Челси» – «Шеффилд Юнайтед»
Добавим, что матчи этой стадии турнира пройдут 20 и 21 марта.