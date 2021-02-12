«Каспий» находится в шаге от подписания контракта с французским полузащитником

Руководство «Каспия» ведет переговоры с французским полузащитником Шафиком Тигруджей.

Как сообщает «Метарейтинг», 29-летний футболист близок к переходу в клуб чемпионата Казахстана. О предполагаемом сроке контракта и сумме трансфера пока неизвестно.

Отметим, что Тигруджа играл за французские клубы низших лиг. В период с 2014 по 2016 год он защищал цвета «Ньора», который в то время выступал в Лиге 2. После чего в карьере хавбека были такие команды, как кипрский «Алки», албанский «Кукеси» и азербайджанская «Зиря».

На данный момент полузащитник является игроком «Ле Понте», выступающая в седьмом по силе дивизионе Франции.