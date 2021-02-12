Судью, ставшего центром расистского скандала в матче ЛЧ «ПСЖ» - «Истанбул», оправдали

Румынский судья Себастьян Чолтеску, который стал причиной расистского скандала во время матча Лиги Чемпионов между турецким «Истанбулом» и французским «ПСЖ», был оправдан, сообщает журналист Эмануэль Рошу в твиттере.

The accusations of racism have been dropped, but Sovre and Coltescu will now face charges of 'foul language'. Case not over yet. What's certain: racism accusations dropped. https://t.co/XWe0Y0fajD — Emanuel Roşu (@Emishor) February 11, 2021

Чолтеску объяснил свою фразу в адрес тренера турецкого клуба Пьера Вебо. Арбитр уточнил, что слово «negru» на его родном, румынском языке, означает не «негр», а «черный». Он также подчеркнул, что не является расистом. Однако его оправдания сочли неубедительными.

Сообщается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил не применять санкции в отношении арбитра и даже снял с него все обвинения в расизме. Если бы вина Чолтеску была признана, его могли отстранить на 10 матчей.