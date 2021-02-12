На 68-м году жизни скончался массажист ЦСКА

Массажист ЦСКА Насибов Михаил Николаевич ушел из жизни 11 февраля. В ПФК ЦСКА Михаил работал с 2004 года. Причина смерти не уточняется.

«Дядя Миша был для нас не просто массажистом: чувство юмора, бесконечное количество историй из его длинной карьеры и фирменная улыбка были неотъемлемой частью атмосферы команды на протяжении последних 16 лет, - сообщает пресс-служба ЦСКА - Руководство клуба, тренерский состав, игроки и персонал команды, сотрудники клуба глубоко скорбят в связи с утратой и выражают глубокие соболезнования семья и близким Михаила Николаевича».

Михаил Николаевич трудился также в сборных СССР и России, а его отец, Насибов Николай Насибович был профессиональным жокеем, легендой данного вида спорта, установившим множество рекордов СССР и выигравшим более сотни призов на различных международных конных соревнованиях.