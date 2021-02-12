Виктор Онопко: Смерть Миши Насибова для меня шок

Бывший помощник главного тренера ЦСКА Виктор Онопко дал свой комментарий о смерти на 68-м году жизни многолетнего массажиста московского ЦСКА и сборной России Михаила Насибова.

«Буквально два дня назад разговаривал с Насибовым. Он говорил, что его еще раз прооперировали. Кажется, это была третья по счету операция на сердце. Ему стабилизировали пульс. До этого у Миши были сложные операции, плюс переболел коронавирусом. Два дня назад он был бодрым, говорил, что все нормально. Для меня это просто шок, очень сильно расстроен. Я с Мишей прошел длинный путь, начиная с юношеских сборных. Наверное, больше 20 лет», - поделился Онопко в беседе с «Чемпионат».

Добавим, что Михаил Николаевич всю жизнь проработал физиотерапевтом и массажистом в разных видах спорта. В начале карьеры – в хоккейном клубе Динамо и сборной СССР по вольной борьбе, потом - в сборной СССР, СНГ и России по футболу и ПФК ЦСКА. Кроме того, он принимает участие в конном спорте как организатор кубков, в том числе кубка имени своего отца.