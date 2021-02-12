Андрей Семенов: «Ахмат» не устроили предложения топ-команд РПЛ по моему трансферу

Центральный защитник «Ахмата» Андрей Семенов прокомментировал свое будущее в грозненском клубе.

Ранее появлялась информация об интересе к 31-летнему россиянину со стороны «Динамо», «Локомотива» и «Краснодара».

– Я остаюсь в Грозном. С клубом всегда была договоренность, что меня отпустят за хорошие деньги, но почему-то его не устроили те предложения, которые были. Конечно, я еще надеюсь уйти в топ-клуб. Но «Ахмат» – это та команда, которая многое мне дала. Хочется, чтобы и они заработали на моем трансфере. А может, мы сейчас хорошо проведем весну и попадем в Европу, – цитирует Семенова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что защитник выступает за «Ахмат» с февраля 2014 года. В общей сложности он принял участие в 205 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

В составе сборной России игрок провел 21 встречу.