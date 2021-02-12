Станислав Черчесов: Головину нужно переходить в топовый клуб

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что полузащитнику сборной России и «Монако» Александру Головину нужно двигаться в сторону перехода в клуб из пятерки сильнейших футбольных лиг.

«Согласен со Слуцким: если Головину куда-то двигаться, то в сторону клуба из пятерки сильнейших в одной из топ-лиг. Но для этого ситуация должна созреть с трех сторон: самого игрока, команды-претендента и нынешней. Плюс амбиции нужно обязательно подтверждать на уровне сборной: ни для кого не секрет, что ЧМ-2018 сыграл решающую роль в переходе полузащитника из ЦСКА в «Монако». Образно говоря, выступления в национальном чемпионате — это некий базис, а крупные международные турниры должны давать подтверждение», - сказал Черчесов в интервью «СЭ».

Добавим, что Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА 27 июля 2018 года, подписав контракт сроком на пять лет. За все время пребывания во французском клубе российский полузащитник провел 75 матчей, отличившись 11 мячами.

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин сыграл девять матчей (4 гола и 4 результативных передачи).