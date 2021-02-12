Ахрик Цвейба: Акинфеев подарил Мише Насибову миллион рублей перед последней операцией

Бывший защитник национальных команд СССР и России Ахрик Цвейба рассказал о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оказал серьезную финансовую помощь массажисту армейцев Михаилу Насибову, узнав, что тому предстоит операция на сердце.

«Когда Акинфеев узнал, что у Насибова будет операция, он подарил Мише миллион рублей, – сообщил Цвейба в интервью для Чемпионат.com – Это серьезный поступок. Миша мне это сказал, я подумал: «Вот он красавчик!» Это было перед последней операцией. Команда уехала на сборы, а Насибов остался из-за операции».

Насибов работал физиотерапевтом и массажистом в разных видах спорта. В начале карьеры Михаил Николаевич трудился в хоккейном клубе «Динамо» и сборной СССР по вольной борьбе, а затем в сборных СССР, СНГ и России по футболу и футбольном ЦСКА.