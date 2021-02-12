Матвей Сафонов: Все боятся ехать в Европу, потому что может не получиться, а тут все-таки деньги

Голкипер молодежной сборной России Матвей Сафонов заявил, что у него пока нет планов расставаться с «Краснодаром», но в перспективе он хотел бы попробовать себя в одном из западноевропейских клубов.

«Я об этом думал, – рассказал Сафонов в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу». – Есть интерес в том, чтобы уехать и показать, что не так все страшно. Все боятся ехать, потому что может не получиться, а тут все-таки деньги. Нужны хорошие примеры в Европе, чтобы это воспитывалось с детства. Чтобы смотрели на Головина и Миранчука, и хотели уехать. Должен быть пример. Я думал, что, наверное, как-то неправильно проводить всю жизнь в России – хочется посмотреть другие варианты там. Я слышал от приехавших ребят, что в России и там — совершенно разные ситуации. Языковой барьер, другое отношение к футболистам — это интересно узнать и попробовать на себе. Я не знаю, к чему приведет мой путь. Не исключаю, что я поеду посмотреть, что там творится.

Для многих эта мечта поиграть за рубежом превращается в ничто, когда игрок получает хороший контракт. Насколько я знаю, если ты уезжаешь туда, то идешь на понижение зарплаты. Редко бывает, что из России туда идут на повышение. Поэтому многие отказываются. Здесь все хорошо: ты дома, у тебя хороший контракт и маленькие налоги с зарплаты».

21-летний воспитанник «Краснодара» Сафонов выступает за зелено-черных с начала профессиональной карьеры. Всего он провел в главной команде клуба 75 матчей, пропустив 87 мячей и 22 раза сыграв «на ноль».