Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, набравшим 500 миллионов подписчиков в соцсетях

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, набравшим 500 миллионов подписчиков в трех самых популярных социальных сетях «Инстаграме», «Фейсбуке» и «Твиттере».

Как сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на Bleacher Report, в данный момент у 36-летнего Роналду 261 млн подписчиков в «Инстаграме», 148 – млн в «Фейсбуке», и 91 млн – в «Твиттере».

Напомним, что ранее Криштиану выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал», пять раз завоевав награду «Золотой мяч».