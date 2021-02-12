Роман Терюшков: По поводу будущего Мирзова будем разговаривать со «Спартаком» в конце сезона

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о будущем Резиуана Мирзова в составе подмосковных «Химок».

«Мирзов в аренде у «Химок» до конца сезона. По окончании сезона будем разговаривать со «Спартаком» и самим Резиуаном. Понятно, что это игрок хорошего уровня, не вываливается из игры, является одним из лидеров команды. А дальше уже будем смотреть, какие запросы будут у всех сторон и насколько мы сможем их выполнить», - сказал Терюшков в интервью Sport24.ru.

Добавим, что 18 июля 2019 года Мирзов перешел в московский «Спартак», контракт был подписан на три года. Осенью 2020 года был арендован «Химками». В составе подмосковного клуба российский полузащитник в нынешнем сезоне провел четыре матча, забив два мяча.