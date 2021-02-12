Роман Терюшков: По поводу будущего Мирзова будем разговаривать со «Спартаком» в конце сезона

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Германия - Бундеслига 21:00 Альба 0 Меди Байройт 0 П1 1.09 П2 7.4
Германия - Бундеслига 21:00 Ольденбург 0 Гисен 46-е 0 П1 1.05 П2 10
Германия - Бундеслига 21:00 Ратиофарм Ульм 0 Гёттинген 0 П1 1.12 П2 6.3
Германия - Бундеслига 21:00 Раста Фехта 0 Людвигсбург 0 П1 7.9 П2 1.08
Германия - Бундеслига 22:30 Хемниц 99 0 Бамберг 0 П1 3.3 П2 1.34
Германия - Бундеслига 22:30 Крайльсхайм Мерлинс 0 Лёвен Брауншвейг 0 П1 1.13 П2 6
Германия - Бундеслига 22:30 Бавария 0 Фрапорт Скайлайнерс 0 П1 1.08 П2 7.9
Германия - Бундеслига 22:30 Гамбург Тауэрс 0 Баскетс Бонн 0 П1 1.26 П2 3.9
Германия - Бундеслига 22:30 РБ Лейпциг 0 Аугсбург 0 П1 1.27 Х 6.3 П2 12.5
Англия - Чемпионшип 22:45 Блэкберн Роверс 0 Престон Норт Энд 0 П1 1.98 Х 3.6 П2 4
Италия - Серия А 22:45 Болонья 0 Беневенто 0 П1 1.92 Х 3.6 П2 4.4
Испания - Примера 23:00 Сельта 0 Эльче 0 П1 1.5 Х 4.2 П2 8.3
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Рейнджерс 0 Бостон Брюинз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Шарлотт Хорнетс 0 Миннесота Тимбервулвз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Уизардс 0 Нью-Йорк Никс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Уизардс 0 Нью-Йорк Никс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Шарлотт Хорнетс 0 Миннесота Тимбервулвз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Атланта Хоукс 0 Сан-Антонио Спёрс 0 П1 1.9 Х 6.5 П2 2.34
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Атланта Хоукс 0 Сан-Антонио Спёрс 0 П1 1.9 Х 6.5 П2 2.34
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Даллас Маверикс 0 Нью-Орлеан Пеликанс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Бостон Селтикс 0 Детройт Пистонс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Буллз 0 Лос-Анджелес Клипперс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Буллз 0 Лос-Анджелес Клипперс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Сент-Луис Блюз 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Денвер Наггетс 0 Оклахома-Сити Тандер 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Юта Джаз 0 Милуоки Бакс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Сент-Луис Блюз 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Сакраменто Кингз 0 Орландо Мэджик 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Портленд Трэйл Блэйзерс 0 Кливленд Кавальерс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Лейкерс 0 Мемфис Гриззлиз 0
12 февраля 17:12
автор: Степан Шереметьев

Роман Терюшков: По поводу будущего Мирзова будем разговаривать со «Спартаком» в конце сезона

Российский полузащитник выступает за подмосковные «Химки» на правах аренды.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о будущем Резиуана Мирзова в составе подмосковных «Химок».

«Мирзов в аренде у «Химок» до конца сезона. По окончании сезона будем разговаривать со «Спартаком» и самим Резиуаном. Понятно, что это игрок хорошего уровня, не вываливается из игры, является одним из лидеров команды. А дальше уже будем смотреть, какие запросы будут у всех сторон и насколько мы сможем их выполнить», - сказал Терюшков в интервью Sport24.ru.

Добавим, что 18 июля 2019 года Мирзов перешел в московский «Спартак», контракт был подписан на три года. Осенью 2020 года был арендован «Химками». В составе подмосковного клуба российский полузащитник в нынешнем сезоне провел четыре матча, забив два мяча.

источник: Sport24
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Елена Никитина завоевала бронзу на ЧМ по бобслею и скелетону в АльтенбергеТалисманы клубов КХЛ определят лучшего и устроят шоуСветлана Миронова извинилась перед болельщиками за неудачное выступление«Голый клининг» набирает популярность«Этот собачий сын накачен русским допингом»Французский биатлонист высказался о работе Губерниева
Быстрову не дает покоя грудь Семенович, а Федуну — реформа УЕФА. На грани фола#6
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск шестой.
Эксперимент из семи побед. Как воспринимать 100-процентный результат России в Евротуре
Российские хоккеисты выиграли у финнов в стартовом матче «Шведских игр» (3:2).
Андрей Канчельскис: Кокорину надо быть аккуратнее – меня в «Фиорентине» штрафовали за кока-колу
Известный в прошлом полузащитник сборной России, «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Фиорентины» и «Глазго Рейнджерс» дал большое интервью «Плеймейкеру».
«Гамула поверил жулику — и потерял работу». Канчельскис — об аферах Богомазова
Известный футболист и тренер Андрей Канчельскис рассказал "Плеймейкеру" о двух неоднозначных эпизодах своей послеигровой карьеры.
«У кого-то эйфория после ЧМ-2018 до сих пор не прошла». Канчельскис — о сборной России
Известный футболист и тренер Андрей Канчельскис поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от выступлений национальных команд России в 2021 году.
Новый шанс Профессора. Загладит ли Ларионов в Швеции канадскую неудачу?
11 февраля матчем с финнами сборная России стартует на «Шведских играх»-2021.
«Спартак» в два с лишним раза круче «Зенита». Доказано соцсетями
Извечный спор двух российских топ-клубов завершился убедительной победой красно-белых, которые в январе намного опередили сине-бело-голубых во взаимодействии с пользователями социальных сетей.
Миранчук, Месси и Гвардиола против Моуринью — победная комбинация (за 14,5)
Поверив в победы "Аталанты", "Манчестер Сити", "Барселоны" и поражение "Тоттенхэма" в кубковых матчах, запланированных в Италии, Англии и Испании на 10 февраля 2021 года, можно сорвать приличный куш на выгодных условиях.
Надежда на Логинова и эстафеты. Как выступят российские биатлонисты на ЧМ-2021 в Словении
«Плеймейкер» анонсирует стартующий 10 февраля в словенской Поклюке 55-й чемпионат мира по биатлону.
Головин в компании с Вараном и Стерлингом. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Блеск и нищета футбола в России - можно ли жить без долгов и кредитов?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика