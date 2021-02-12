Анзор Кавазашвили: Здорово, что «Тамбову» выделяют 300 миллионов

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал мнение о том, что РФС и РПЛ выделят на спасение «Тамбова» 300 млн. рублей.

«Когда такие организации вытаскивают футбольные клубы, которые находятся в беде, это здорово. Это говорит о том, что у нас начали ценить клубы Мы должны обеспечить нуждающихся финансовой помощью. Прямое назначение РФС - выручать свои клубы. Тогда уважение к этой организации будет», - сказал Кавазашвили в интервью «Советскому спорту».

Напомним, что тамбовский клуб находится на грани банкротства и имеет финансовые задолженности на сумму более 500 миллионов рублей.