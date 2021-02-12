Анзор Кавазашвили: Надо смотреть, какие клубы готовы делегировать игроков в «Тамбов»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о том, что некоторые клубы РПЛ заявили о готовности делегировать своих игроков в аренду «Тамбову».

«Это должно обсуждаться. Для того, чтобы делегировать кого-то, надо футболиста оторвать от сердца. Как это выполнять? Отдавать бесплатно? То есть надо платить игроку, который будет выступать в другой команде. Это трата своих денег. А где бизнес? Тут много вопросов. Надо смотреть, кто готов пойти на это», - сказал Кавазашвили в интервью «Советскому спорту».

Ранее появлялась информация, что в составе «Тамбова» осталось девять футболистов, двое из которых являются вратарями.