Стефано Пиоли: Уверены, что продолжим работать с Чалханоглу, Доннаруммой и Ибрагимовичем

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли выразил уверенность в том, что Хакан Чалханоглу, Джанлуиджи Доннарумма и Златан Ибрагимович продлят контракты с клубом.

- Клуб уже сказал свое слово. Мы уверены, что продолжим вместе. Парни сосредоточены на работе, они безмятежны и имеют огромное желание добиться успеха. «Клуб строит что-то важное, мы хотим получить максимум от этого сезона, - передает слова Пиоли Football Italia.

Напомним, что представители 27-летнего Чалханоглу выдвинули свои требования по новому соглашению – хавбек должен получать пять миллионов евро в год плюс бонусы за лояльность. В свою очередь итальянский клуб настаивает на сумме в 3,5 миллиона.

Мино Райола, представляющий интересы Доннаруммы, хочет, чтобы 21-летний вратарь стал самым высокооплачиваемым голкипером после Давида Де Хеа, заключив новое двухлетнее соглашение на 10 миллионов евро для своего клиента. «Милан» также не готов принять эти условия и предложил трехлетий контракт на 7,5 миллионов за сезон.

Добавим, что 39-летний шведский нападающий «россонери» намерен продлить контракт с клубом, но переговоры с форвардом отложены до весны.