Дино Дзофф считает, что «Милан» способен выиграть чемпионат в нынешнем сезоне

Бывший тренер «Ювентуса» Дино Дзофф ответил на вопрос, сможет ли «Милан» выиграть серию А в сезоне-2020/21.

- Конечно. У них не только Джиджио и Ибрагимович, но и отличный баланс в команде. Пиоли удалось создать атмосферу, полную энтузиазма. Со временем они нашли преемственность и в январе снова усилили состав. Они могут пройти весь путь, - передает слова Дзоффа Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Добавим, что «Милан» на данный момент занимает первое место в серии А, на два очка опережая занимающий вторую строчку «Интер». В тоже время «Ювентус» на семь очков отстает от лидера чемпионата, но имеет один матч в запасе.