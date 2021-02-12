Матвей Сафонов: Вряд ли Вендел патриот «Зенита», играющий за эмблему

Страж ворот сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что воспитанники академии способны на многое и готовы проявлять себя.

«Я очень трепетно отношусь к ребятам, с которыми я рос. Шапи, Уткин, Игнатьев, другие футболисты, которые сейчас подходят из академии. Я считаю, что именно мы должны менять наш клуб. Именно мы, которым не без разницы судьба клуба, результаты. Я не говорю ни про кого из своей команды, но все равно, когда приходят футболисты… Вот вы говорили про Вендела (бразилец недавно купил золотой телефон и приставку). Согласитесь, вы вряд ли думаете, что это патриот клуба, который играет за «Зенит», за эмблему», - сказал Сафонов в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Добавим, что 21-летний голкипер Сафонов является воспитанником краснодарского клуба, проведя за «быков» 75 матчей (87 мячей пропустил и 22 матча отстоял «на ноль»).