Магомед Оздоев: Жирков скучает по Ивановичу

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев в интервью пресс-службе «Зенита» поделился о крепких дружеских отношениях с Юрием Жирковым и экс-защитнике «петербужцев» Браниславе Ивановиче.

«Он очень образованный, начитанный. С ним интересно поговорить о чем бы то ни было. Но, если честно, о футболе немного говорим — есть масса других любопытных тем.

Раньше Юра больше общался с Браниславом Ивановичем. Они даже в соседних квартирах в Питере жили. Я — чуть подальше, но и все втроем, бывало, пересекались. Сейчас Ива уехал. Вижу, что Юра по нему скучает. По видеосвязи ему иногда вдвоем звоним».

Добавим, что сербский защитник выступал за сине-бело-голубых с 2017 по 2020 год, проведя в общей сложности за «Зенит» 90 матчей (восемь голов).