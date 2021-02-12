Источник: «Локомотив» рассматривает продажу Мурило как выгодную сделку

Московский «Локомотив» не будет препятствовать уходу бразильца в летнее трансферное окно.

- Клуб не будет чинить препятствий уходу Мурило, если поступит предложение. «Локо» рассматривает его продажу как выгодную сделку, - цитирует «Чемпионат» источник, знакомый с ситуацией.

Также издание отмечает, что летом «Локомотив» могут покинуть еще несколько важных для клуба игроков, к которым есть интерес в Европе

Ранее агент Лукас Минейро, клиентом которого является центральный защитник, рассказал о том, что футболист может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Мурило перешел в «Локомотив» из «Крузейро» в июле 2019 года за 2,5 миллиона евро. В общей сложности он принял участие в 52 матчах, забив один гол.