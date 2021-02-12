Андреа Пирло: Не следим за «Наполи», мы сосредоточены на клубах, которые нас опережают

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мыслями перед матчем 22-го тура чемпионата Италии с «Наполи».

- Завтрашняя игра важнее, чем встреча 4 октября, которая так и не была сыграна. Эта ситуации может раздражать, но мы сосредоточены только на себе.

Мы прогрессируем, мы проиграли «Интеру», но, к счастью, после той игры мы одержали победу в финале. Наш уровень вырос, а команда разобрала свои ошибки. Мы проделали отличный путь, осознавая, что нам нужно время, чтобы увеличить свой тактический потенциал.

Смотрим на себя, хотим побеждать и набирать как можно больше очков. Хотим выиграть в Неаполе для себя. Не смотрим на них, но мы сосредоточены на командах, которые нас опережают в таблице, - цитирует Пирло Football Italia.

Напомним, что «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице серии А, уступая лидирующему в чемпионате «Милану» семь очков, но имея одну встречу в запасе.