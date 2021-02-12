Моуринью надеется, что Кейн выйдет в стартовом составе «Тоттенхэма» против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о проблемах своей команды с составом накануне выездного матча против «Манчестер Сити».

«Серж Орье возможно сможет сыграть, но я не уверен, – цитирует Моуринью официальный сайт лондонского клуба. – У нас впереди есть еще одна тренировка, чтобы оценить его состояние.

У Регилона и Ло Чельсо нет никаких шансов выйти на поле. Возможно, Регилон сыграет на следующей неделе в Лиге Европы. По Гарету Бэйлу тоже примем решение после сегодняшней вечерней тренировки.

Надеюсь, что Гарри Кейн сможет выйти в стартовом составе. С «Эвертоном» он вынужденно сыграл 60 минут или что-то около того, чего не хотели ни я, ни он. Этого потребовал сам ход игры, но, впрочем, никакого негатива не осталось».

10 февраля «Тоттенхэм» проиграл «Эвертону» 4:5 в дополнительное время в 1/8 финала Кубка Англии, а Кейн вышел на замену вместо Стивена Бергвейна на 53-й минуте.