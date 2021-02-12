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12 февраля 21:20
автор: Виктор Шарафудинов

Моуринью надеется, что Кейн выйдет в стартовом составе «Тоттенхэма» против «Манчестер Сити»

Встреча 24-го тура чемпионата Англии состоится завтра 13 февраля и начнется в 20:30 по московскому времени.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о проблемах своей команды с составом накануне выездного матча против «Манчестер Сити».

«Серж Орье возможно сможет сыграть, но я не уверен, – цитирует Моуринью официальный сайт лондонского клуба. – У нас впереди есть еще одна тренировка, чтобы оценить его состояние.

У Регилона и Ло Чельсо нет никаких шансов выйти на поле. Возможно, Регилон сыграет на следующей неделе в Лиге Европы. По Гарету Бэйлу тоже примем решение после сегодняшней вечерней тренировки.

Надеюсь, что Гарри Кейн сможет выйти в стартовом составе. С «Эвертоном» он вынужденно сыграл 60 минут или что-то около того, чего не хотели ни я, ни он. Этого потребовал сам ход игры, но, впрочем, никакого негатива не осталось».

10 февраля «Тоттенхэм» проиграл «Эвертону» 4:5 в дополнительное время в 1/8 финала Кубка Англии, а Кейн вышел на замену вместо Стивена Бергвейна на 53-й минуте.

В активе капитана «шпор» 21 гол и 14 результативных передач в 31 матче нынешнего сезона. Ранее он пропустил матчи против «Брайтона» и «Челси» из-за проблем с лодыжкой.

источник: ФК «Тоттенхэм»
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