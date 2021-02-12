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12 февраля 21:45

Маурисио Почеттино: Ди Марию спросили о желании играть с Месси, что вы хотели, чтобы он ответил?

Главный тренер «ПСЖ» поддержал полузащитника команды Анхеля Ди Марию после его комментариев о переходе Месси.

Маурисио Почеттино встал на защиту Ди Марии после того, как аргентинец подвергся критике за то, что выразил желание, чтобы Лионель Месси присоединился к «ПСЖ».

- Они спросили Ди Марию, хочет ли он играть с Месси… ну, что вы хотите, чтобы он ответил? Это не неуважение к «Барселоне». Давайте просто не будем вырывать все из контекста, - цитирует Почеттино Onda Cero.

Ранее главный тренер «Барселоны» Рональд Куман раскритиковал слова Ди Марии о том, что он был бы «очень счастлив» играть вместе с Месси в «ПСЖ», назвав это «неуважением по отношению к каталонской команде.

Напомним, контракт 33-летнего Месси с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Аргентинец открыто заявлял, что хочет покинуть каталонский клуб после прошлого сезона, но тогда стороны не смогли договориться о финансовой стороне разрыва соглашения. Конфликт нападающего и руководства «сине-гранатовых» усилился после того, как в прессе были обнародованы детали контракта футболиста.

источник: Onda Cero
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