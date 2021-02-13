Креспо назначен главным тренером «Сан-Паулу»

Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, контракт с 45-летним специалистом рассчитан на два года.

- После очень тщательной и внимательной оценки, в ходе которой мы консультировались с разными специалистами, мы поняли, что Эрнан Креспо идеально вписывается в то, каким мы видим будущее «Сан-Паулу». Он имеет успешную историю побед, был великим спортсменом и очень многообещающим тренером. У нас будет командующий с менталитетом победителя и ДНК «Сан-Паулу», - прокомментировал это назначение президент «Сан-Паулу» Хулио Касарес.

Добавим, что Креспо начал тренерскую карьеру в молодежной команде «Пармы» в 2014 году, позже аргентинец тренировал «Модену» (Италия), а также аргентинские клубы «Банфилд» и «Дефенса и Хустисия».