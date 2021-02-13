«Болонья» и «Беневенто» сыграли вничью

Футболисты «Болоньи» сыграли вничью с «Беневенто» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии.
Встреча прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Никола Сансоне (1-я минута), у гостей отличился Бенито Николас Виола (60).
Отметим, что нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА, остался в запасе.
После этой встречи «Болонья» набрала 24 очка и расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице серии А. «Беневенто», также имея в активе 24 очка, занимает 14-е место.
источник: «Советский спорт»