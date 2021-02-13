Фалькао близок к переходу в «Портленд Тимберс»

Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао в ближайшее может стать игроком одной из команд MLS.

По информации Todofichajes, 34-летний колумбийский нападающий Колумбии может перейти в команду «Портленд Тимберс».

Как отмечает издание, что бывший форвард мадридского «Атлетико» отказался от перехода в «Ривер Плейт» в пользу переезда в Америку.

Отметим, что колумбиец выступает за турецкий клуб с осени 2019 года. Ранее форвард выступал за «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Монако», «Челси» и «Ривер Плейт».