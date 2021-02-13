Источник: Рондон станет игроком ЦСКА на правах аренды

Форвард китайского клуба «Далянь Ифан» Соломон Рондон близок к переходу в ЦСКА. Об этом в эфире телеканала DIRECTV Sports заявил венесуэльский журналист Карлос Суарес.

По его данным, 31-летний нападающий успешно прошел медосмотр в московском клубе и пополнит ряды команды в ближайшие два дня.

Напомним, Рондон известен в России по выступлениям за «Рубин» и «Зенит».

Добавим, что в составе «Далянь Ифан» венесуэлец провел 28 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.