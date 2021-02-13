«РБ Лейпциг» выкупил у «Манчестер Сити» трансфер Анхелиньо за 18 миллионов евро

«РБ Лейпциг» на своем официальном сайте объявил об оформлении сделки по поводу приобретения прав на 24-летнего испанского защитника Анхелиньо.

Ранее футболист принадлежал «Манчестер Сити» и выступал за «красных быков» на правах аренды.

Теперь с испанцем заключен полноценный контракт до 30 июня 2025 года. По сведениям портала Transfermarkt «РБ Лейпциг» заплатит «горожанам» 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Анхелиньо забил восемь голов и сделал 11 результативных передач в 29 матчах за немецкий клуб, играя в качестве левого защитника и левого полузащитника.