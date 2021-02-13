Marca: Алаба подписал четырехлетний контракт с мадридским «Реалом»

Marca сообщила, что Давид Алаба прошел медицинское обследование в мадридском «Реале» и заключил с чемпионами Испании контракт на четыре года.

Австрийский защитник будет зарабатывать в Мадриде по 11 миллионов евро в год. На данный момент о трансфере не объявлено официально.

Напомним, что 28-летний Алаба отказался продлевать соглашение с мюнхенской «Баварией», которое рассчитано до 30 июня нынешнего года. За «Реал» он сможет играть со следующего сезона.

«Бавария» пригласила Давида в свою академию в 2008 году, заплатив венской «Аустрии» 150 тысяч евро. В составе главной команды мюнхенского клуба он дебютировал в феврале 2010-го.

В нынешнем сезоне в активе Алабы 28 матчей, два гола и одна результативная передача с учетом всех турниров, в которых выступает «Бавария».