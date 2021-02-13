Константин Генич: Шансы «Барселоны» в матче с «ПСЖ» максимум 25-30 процентов

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в интервью сайту телеканала оценил шансы «Барселоны» в матче с «ПСЖ».

«Давайте начнем с того, что нынешняя «Барселона» — это очень сырая команда. 11 матчей в чемпионате без поражений не должны вводить в заблуждение. Победа победе рознь, сама игра оставляет больше вопросов, чем ответов. Где-то везло, где вытаскивали исполнители на классе. У команды колоссальные кадровые и игровые проблемы. - сказал Генич - Совсем скоро у «Барсы» матч с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов, и из того, что я наблюдал, у каталонцев никаких шансов. Конечно, может произойти чудо, и «Барса» пройдет, но особых оснований для того я не вижу. Я бы отвел ей 25-30 процентов против «ПСЖ». Максимум. Даже с учетом травмы Неймара. Очень удивлюсь, если команда Кумана сможет пройти дальше».

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» назначен на 16 февраля на домашнем стадионе каталонского клуба - «Камп Ноу», ответная встреча состоится в Париже 10 марта.

Ближайший свой матч «Барселона» проведет сегодня в матче 23 тура чемпионата Испании с «Алавесом». «ПСЖ» в свою очередь сегодня в рамках 25 тура чемпионата Франции сыграет с «Ниццей».