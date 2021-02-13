Грабители проникли в дом Анчелотти и украли сейф

Вчерашним вечером двое преступников ограбили дом главного тренера ливерпульского «Эвертона» Карло Анчелотти.

Инцидент произошел в Кросби, что неподалеку от Ливерпуля.

Вот, что сообщает Football Italia, цитируя заявление полиции графства Мерсисайд:

«В пятницу вечером 12 февраля был украден сейф. В 18:30 двое мужчин проникли в дом на Холл Роуд Ист. Мы приняли вызов в 18:35.

Преступники были одеты в черные водонепроницаемые костюмы и черные балаклавы. Никто из лиц, проживающих в доме, не пострадал».