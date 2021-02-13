«Тамбов» ищет новичков на заработную плату 50-100 тысяч рублей

Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин в интервью «Матч ТВ» подтвердил, что клуб ищет новичков на зарплату 50-100 тысяч рублей.

«Да, вы правильно сказали, в районе этих озвученных вами цифр, — сказал Первушин - Сейчас мы еще находимся в таком подвешенном состоянии. На сборы приехали на личные средства нашего спортивного директора Павла Худякова. Средств сейчас у нас никаких нет. Мне сказали, что все разрешится в понедельник–вторник».

Напомним, что для того, чтобы ФК «Тамбов» доиграл текущий сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ), клубу со стороны РФС и РПЛ выделят 300 миллионов рублей.