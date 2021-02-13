Источник: Главный тренер «Сассуоло» Де Дзерби в следующем сезоне будет работать с «Фиорентиной»

SportItalia сообщает, что «Фиорентина» ближайшим летом намерена сменить главного тренера и спортивного директора.

По сведениям источника, команду вместо Чезаре Пранделли возглавит Роберто Де Дзерби, который в настоящий момент тренирует «Сассуоло».

Новым спортивным директором владелец «фиалок» Рокко Комиссо собирается назначить Джанлуку Петраки, который ранее работал в «Роме» и «Торино». Даниэле Праде, занимающий вышеупомянутую должность в настоящее время, будет уволен.

63-летний Пранделли во второй раз за карьеру возглавил «Фиорентину» по приглашению Праде в ноябре прошлого года после увольнения Джузеппе Якини.

Де Дзерби тренирует «Сассуоло» с июня 2018 года. В данный момент зелено-черные занимают восьмое место в серии А, набрав 31 очко. «Фиорентина», за которую теперь выступает российский нападающий Александр Кокорин, находится на 15-й строчке таблицы, имея 22 очка.